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需求疑慮下投資不減 特斯拉斥資7.7億美元擴建德州廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克受訪時曾說，奧斯汀廠是「巨大的燒錢熔爐」。美聯社
特斯拉執行長馬斯克受訪時曾說，奧斯汀廠是「巨大的燒錢熔爐」。美聯社

特斯拉（Tesla）已向德州政府申請建築許可，將斥資7.7億美元擴建奧斯汀新廠，可見在市場競爭和需求疑慮之下，特斯拉仍準備擴產。

特斯拉向德州許可法規局（TDLR）申報的文件透露，特斯拉計劃興建多處設施，包括電池測試和製造、陽極和差速器製造、以及壓模廠。

文件中說，資金將用於「新建並完成電動車製造設施的內裝」，預計本月內動工，明年初完工。

特斯拉已表示將對奧斯汀廠投入逾10億美元，目前並不清楚7.7億美元有多少已涵蓋其中。

特斯拉奧斯汀廠去年4月正式啟用，也將總部由加州 Palo Alto 遷到奧斯汀，目前生產 Model Y，並計劃量產造型科幻的皮卡 Cybertruck。

特斯拉的奧斯汀廠和柏林廠去年陸續啟用後，特斯拉執行長馬斯克受訪時曾說，這兩座廠是「巨大的燒錢熔爐」。

特斯拉 德州 馬斯克

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