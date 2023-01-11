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蘋果計劃明年改採首款自研Micro LED面板 衝擊三星

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司正計劃最快在2024年讓旗下行動裝置採用自家客製化的面板，從最高階智慧手表Apple Watch Ultra著手。歐新社
蘋果公司正計劃最快在2024年讓旗下行動裝置採用自家客製化的面板，從最高階智慧手表Apple Watch Ultra著手。歐新社

蘋果公司正計劃最快在2024年讓旗下行動裝置採用自家客製化的面板，此舉將降低對三星、樂金（LG）等技術合作夥伴的仰賴，同時為產品帶入更多自家零組件。

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果公司目標最快在明年底之前，讓旗下最高階智慧手表Apple Watch改採自家面板，面板技術將從當前的OLED規格升級至Micro LED ，蘋果計劃最終讓包括iPhone在內的其他產品也採用這種面板。

這些調整是以蘋果自家零件取代供應商供貨的廣泛行動一環，這會讓蘋果提高對旗下產品設計與功能的控制力。此前，蘋果已經讓Mac電腦產品棄用英特爾晶片，並且計劃讓iPhone的一些關鍵無線聯網的零組件也採用自家晶片。

蘋果公司的代表不願對上述消息置評。

蘋果打算更換螢幕面板的消息已傳了多年。彭博資訊最初在2018年就曾報導蘋果計劃設計自家面板，從Apple Watch著手。此舉將重創蘋果智慧手表螢幕的兩大供應商，即三星顯示器與樂金顯示器公司。

彭博資訊的報導指出，蘋果自研面板的計畫是由Wei Chen率領，他在硬體技術高級副總裁史魯吉（Johny Srouji）的旗下帶領蘋果的面板技術團隊。該公司已經開始在新款高階智慧手表Apple Watch Ultra上測試採用microLED面板，這款手表專攻喜愛戶外運動與極限運動的人士。

和當前的Apple Watch相比，新一代的面板會更明亮、色彩更鮮豔、視角更佳。根據見過產品的消息人士表示，這種面板讓內容的顯示方式有如畫在玻璃表面一般。

這種microLED面板將是蘋果首款自家設計與研發的面板。該公司目前從多家製造商採購面板，包括日本顯示器公司（Japan Display）、夏普、大陸京東方與南韓的三星顯示器和樂金顯示器。

團隊 日本

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