被英美提供武器殺害！葉門一年多就有87名平民死於空襲

根據樂施會（Oxfam）的一項新分析，在2021年1月至2022年2月期間，沙烏地阿拉伯領導的聯軍使用英國和美國提供的武器對葉門進行的空襲導致至少87名平民喪命。

衛報報導，樂施會顧問布徹（Martin Butcher）表示在監測期間發生431次空襲、大約每天一次，且「如果沒有現成的武器供應，這些襲擊的強度是不可能達到這種程度的」，並補充說「襲擊的數量之多，造成87名平民喪命和136名平民受傷，這是包括武器供應商在內的衝突各方未能阻止的暴力模式」。

樂施會的研究補充說「英國或美國製造的飛機對醫院和診所進行另外13次空襲，農場和房屋也經常受到襲擊，在共計進行293次空襲之後，平民被迫離開家園或避難所」。

沙烏地阿拉伯空軍是打擊葉門叛軍的主力成員，使用英國銷售的颱風和龍捲風戰鬥機以及美國銷售的的F-15。反武器貿易運動（CAAT）估計自2015年沙烏地阿拉伯開始干預葉門以來，英國向其出售的武器總價值達230億英鎊。

此外，根據獨立的葉門數據，自2014年以來共有8983名平民喪生，美國總統拜登就任後不久便於2021年2月表示考慮到葉門局勢，美國將停止向沙烏地阿拉伯出售武器，英國則並未採取任何措施限制銷售。