延遲近兩年 英特爾正式推出新款Xeon伺服器處理器

英特爾公司周二正式推出代號Sapphire Rapids的第四代Xeon伺服器處理器，這款新產品會是重新控制住最有利可圖運算市場之一的關鍵。

英特爾表示，全新的Xeon處理器，已被用在Alphabet旗下的谷歌以及亞馬遜旗下的AWS所運行的雲端運算系統，將透過慧與科技（HPE）和戴爾科技（Dell Technologies）提供的機器進行銷售。

對英特爾而言，新產品是阻止市占流失的機會，證明它能再次為網際網路和企業內網骨幹使用的機器提供有競爭力的晶片。英特爾資料中心和人工智慧部門負責人Sandra Rivera表示，Sapphire Rapids首次亮相是為英特爾再次引領電腦產業前進重建信心的第一步。

英特爾的資料中心業務一直停滯不前。該公司Xeon系列曾有逾99%的市占率，但遭超微（AMD）在內的競爭對手蠶食其主導地位，而生產技術問題和新晶片上市延遲，又削弱了反擊能力。

Sapphire Rapids去年5月在開發過程中，發現可能導致重大技術缺失的諸多問題，英特爾不得不延後推出，由2022年中延至周二，比預定時程晚了將近兩年。

英特爾資料中心部門通常對利潤有很高的貢獻度，第3季銷售大減27%到42億美元。相較下，超微資料中心部門同期營收成長45%。根據Mercury Research的數據，兩家公司表現迥異，有助超微搶下3.6個百分點的伺服器市占，但英特爾仍保有83%。

新款Xeon處理器能在有來自多個晶片製造商多種晶片的環境裡工作。新設計提高運算效能，幫助資料中心節約能源。