美明數據揭曉抗通膨成功？Fed說仍需努力 有人比做登月

美國明天（周四）將公布12月通膨數據，結果如何足以左右聯準會（Fed）下個月初的利率動向，預料也將掀起金融市場一陣波盪。聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）10日重申其他官員論點，主張Fed在遏制通膨方面還有更多工作要做，應該進一步升息，然後在一段時間內將利率保持在限制性水準。

知名避險基金經理人，億萬富豪瓊斯（Paul Tudor Jones）認為，Fed 對抗通膨的工作堪比登月任務，認為Fed主席鮑爾面對的是40年來最艱鉅的經濟環境。

身為Jones Tudor Investment Corp.創始人的瓊斯接受CNBC訪問時說，「消費者從防疫紓困法案和其他財政和貨幣刺激措施累積了大量儲蓄。對於鮑爾來說，如何在不造成破壞的前提下縮減刺激規模，是非常困難的事」。

如果鮑爾成功，瓊斯認為美股今年可能會上漲7％至8％，但如果通膨惡化，那需要繼續升息，進而將增加經濟走下坡的風險。

最新非農就業報告顯示新增就業強勁，失業率3.5％，處於50年最低點。薪資成長在12月開始放緩，暗示Fed遏制通膨方面已有進展。

瓊斯說，「我們現在看到的大多數通膨不是因為美國勞工得到了他們應有的利益，當前的通膨主要來自於之前過量的財政和貨幣政策刺激」。

而鮑曼周二在佛羅里達州銀行家協會準備的書面講辭中指出，「近幾個月來，我們看到一些通膨指標下降，但還有很多工作需要做，我預計Fed將繼續提高利率以緊縮貨幣政策，正如我們在12月會議後所說的那樣」。

Fed 官員正在向市場傳達緊縮政策還沒結束的信號。聯邦公開市場委員會12月全體贊成升息50個基點，將基準利率上調至4.25％-4.5％。

鮑曼表示，未來利率調整的幅度和停止升息的時點，將取決於通膨情況，她希望看到「令人信服的跡象，表明通膨已經見頂」，並正在尋找表明通膨處於下行路徑的「前後一致」的證據。

另外，國際清算銀行（BIS）總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）提醒，全球通膨可能反映一種「典範轉移」（paradigm shift），也就是說，各國央行無法只針對本國經濟做出適度回應。

卡斯騰斯指出，各界可能忽略的是，「現在可能處於全球通膨的序章」，他說，目前和1970年代通膨不同之處在於，當年通膨超過5%者遠少於目前。