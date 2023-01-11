油價隨風險胃納上漲 銅價站上六個月高位 現貨金價漲

原油價格周二小幅上漲，銅價升至六個多月來的最高價位，金融市場風險偏好普遍升溫，投資人無視聯準會（Fed）進一步升息的疑慮。而現貨黃金徘徊在5月以來的高位附近。以下是整理自路透和彭博的商品行情：

油價上漲

油價周二小幅走高，因為美國政府預測明年全球石油消費將創下新高，而且美元在七個月低位徘徊。

美國能源資訊署（EIA）預料2024年全球液體燃料的消費量將達到每日1.022億桶，主要由印度和中國等國家的經濟成長所推動，反映經濟活動趨勢。

布蘭特原油期貨漲0.45美元，漲幅0.6%，報收每桶80.10美元，而西德州中級原油（WTI）期貨報每桶75.12美元，上漲0.49美元，漲幅0.6%。

「從技術面講，能源市場仍然處於中性，價格可以在一個很寬的區間內波動，同時又不產生新的趨勢，」TACenergy的分析師在給客戶的報告中寫道， 「基本面上看，隨著供應問題的持續以及國內外需求回升，價格觸底的理由越來越強」

銅價漲至逾六個月來高位

銅價周二擴大漲幅，觸及六個半月以來的最高點，投資人押注中國大陸重開邊境加上新的刺激措施將推動金屬需求。

倫敦金屬交易所(LME)3個月銅期貨上漲0.8%至每噸8,926美元，為6月22日以來最高，為連續四日上漲。

儘管預計隨著中國在1月23-27日進入為期一周的農曆新年假期，對金屬的實物需求將放緩，但LME期貨仍出現上漲。

其他金屬中，LME鋁期貨上漲1.1%至每噸2,464美元，鎳期貨上漲0.2%至27,500美元，錫漲0.2%至25,910美元，鋅跌1.1%至3,172美元，鉛跌2.7%至2,190美元。

現貨金價漲

Oanda高級市場分析師Ed Moya認為，金價下一步走勢要看本周的通膨數據。

截至紐約時間下午4:35，現貨黃金上漲0.3%至每英兩1,877.08美元；紐約商品交易所2月黃金期貨下跌0.1%，結算價報1,876.50美元。白銀下跌，而白金和鈀金上漲。