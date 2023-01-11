台積電ADR上漲1.2% 較台北交易溢價1.9% 費半收高
台積電ADR周二上漲1.2%，連三漲，收在81.27美元，較台北交易溢價1.9%。費城半導體指數漲1.3%，也是連續第三個交易日上漲。
美國股市周二（10日）收高，因聯準會（Fed）主席鮑爾稍早發表演說時未直接針對貨幣政策發言，被解讀成「未放鷹」，而投資人正在等待即將在本周陸續公布的美國CPI數據和企業財報。
道瓊工業指數上漲186點，漲幅0.6%，至33,704.10點，標普500指數上漲27.16點，漲幅0.7%，報3,919.25點，那斯達克綜合指數上漲106.98點，漲幅1.0%，收在10,742.63點。費城半導體指數上漲34.54點，漲幅1.3%，收在2,721.29點。
台灣加權股價指數昨天上漲50.75點收在14,802.96點，台積電漲1.0%收在486元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 106.16 +1.31 101.50 4.59
中華電 CHT 114.36 -0.35 115.00 -0.56
台積電 TSM 495.15 +1.20 486.00 1.88
聯電 UMC 45.09 +1.65 45.00 0.19
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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