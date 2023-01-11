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世界銀行大砍2023年經濟預測 警告全球經濟將步入衰退

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
除中國大陸外，世銀大砍主要經濟體今年經濟成長預測。/擷自彭博
除中國大陸外，世銀大砍主要經濟體今年經濟成長預測。/擷自彭博

世界銀行大幅下修大多數國家和地區的經濟成長預測，並警告說新的不利衝擊可能會使全球經濟陷入衰退。

世銀周二表示，全球GDP今年全年可能只成長1.7％，只有去年6月預測成長幅度3.0%的一半。如果預測屬實，這將是過去三十年來倒數第三低，僅次於2009年和2020年。

世銀將美國和歐元區的經濟成長預測大幅下調至0.5%，並說已開發經濟體大幅放緩，可能預告會再度出現全球經濟衰退，目前離上一次衰退還不到三年。

世銀也下調2024年經濟成長預期，主要原因是持續通膨和利率上升。報告也提到了俄羅斯入侵烏克蘭的影響以及投資下降。

世銀總裁馬爾帕斯在半年度全球經濟展望報告的前言中寫道，「發展上所面臨的危機正在加劇」，全球經濟榮景可能繼續受挫。到明年年底，新興市場和發展中經濟體的GDP將比疫情爆發前的預期水準低約6%。

世銀表示，美國，中國大陸和歐盟經濟明顯疲軟，加劇較貧窮國家面臨的其他不利因素。雖然通膨正在放緩，但有跡象表明，物價壓力變得更加持久，央行不得不以快於預期的速度升息。

「經濟成長緩慢，金融條件收緊以及債務負擔沉重，可能會削弱投資並引發企業違約」，世銀指出， 「全球有必要以迫切的行動來減輕全球經濟衰退和債務危機的風險」。

世界銀行周二將許多國家2023年的增長預測下調至處於衰退邊緣的水平，因為央行加息的影響加劇、俄烏戰爭仍在繼續，以及世界主要經濟引擎停滯不前。

世銀報告也說，由於防疫限制、房地產市場動盪和乾旱打擊了消費、生產和投資，中國2022年的經濟成長率降至至2.7%，這是自1970年代期中以來的第二低的水準，僅快於2020年。世銀並預測2023年成長率將反彈至4.3%，但由於嚴重的疫情干擾和外部需求疲軟，仍比6月的預測低0.9個百分點。

經濟衰退 世銀 債務危機

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