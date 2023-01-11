鮑爾沒放鷹 市場鬆口氣

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）主席鮑爾10日在瑞典央行以「央行的獨立性」發表演說，講稿中並未直接針對經濟或貨幣政策發言，只表示為恢復物價穩定必須採取一些「不受歡迎」的政策。由於鮑爾並未「放鷹」，美股盤前期指跌幅應聲縮小，紐約三大指數則以平盤開出。

鮑爾這次演說的重點，是將央行在推動綠色經濟領域上畫出一條界線，並保證聯準會不會成為「氣候規範者」。

他在預先備妥的講稿中表示，「Fed在氣候相關的金融風險領域，的確承擔一些範圍狹窄、但非常重要的責任。但在國會制定明確的法律之前，我們並不適合運用貨幣政策或監理工具，來促進綠色經濟，或達成其他以氣候為基礎的目標」。鮑爾表示，「我們現在不是，也不會成為氣候決策者」。

對於貨幣政策，鮑爾表示「在通膨高漲時恢復物價穩定，可能在短期內必須採取一些不受歡迎的措施，例如提高利率使經濟成長減緩」。

鮑爾表示，Fed的獨立性已經為民眾帶來福祉，並表示央行必須藉由達成目標，並對民眾及國會保持透明性，以「持續贏得信譽」。

鮑爾表示，央行應「堅持我們的作法」，不應「分心於追求一些與我們關係不大的目標及職權」。

央行 美國聯準會 貨幣政策

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