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暖化陰影 2022年氣象史上第5熱

聯合報／ 國際組／即時報導
奧地利南部塞默靈一處滑雪場八日因缺雪關閉。歐洲地區今年冬季呈現暖冬缺雪狀況，歐盟氣候研究組織「哥白尼氣候變化服務」十日表示，去年是史上第五熱年分。法新社
奧地利南部塞默靈一處滑雪場八日因缺雪關閉。歐洲地區今年冬季呈現暖冬缺雪狀況，歐盟氣候研究組織「哥白尼氣候變化服務」十日表示，去年是史上第五熱年分。法新社

歐盟氣候研究組織「哥白尼氣候變化服務」10日表示，2022年全球仍籠罩暖化陰影，歐洲、中國大陸等地夏季極端高溫，讓2022年成為氣象史上第五熱年分。

紐約時報報導，該組織說，過去八年是史上最熱的八年，2016年仍是史上最熱一年。就歐洲地區而言，去年夏季是歐洲最酷熱的夏季，去年也是歐洲史上第二熱年分，僅次於2020年。

其他研究顯示，歐洲熱浪頻率和強度增加速度，超過全球其他地區，原因除了暖化，還包括大氣和海洋循環改變。

整體而言，目前全球均溫比19世紀後半高了攝氏1.2度。

哥白尼氣候變化服務主任布諾坦普說，暖化趨勢從前工業化時代開始，去年成為史上第五熱年分「完全不讓人意外」，「現在真正寒冷的年份才是稀罕事件」。

除了歐洲，其他地區去年也感受到暖化影響。中國大陸東部和中部、巴基斯坦和印度去年都經歷漫長而極端熱浪，巴基斯坦雨季水患淹沒全國大部分地區。在美國西部，高溫和乾燥導致嚴重野火災情。

這份氣候報告也提到，大氣中二氧化碳和甲烷等引發暖化效應的溫室氣體，濃度持續增加。

在人類開始大量焚燒化石燃料前，大氣中的二氧化碳濃度是百萬分之280，去年則是百萬分之417，比前一年多出百萬分之2。目前大氣中的二氧化碳濃度是200萬年來最高。

暖化 歐洲熱浪 高溫

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