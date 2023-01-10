快訊

官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股早盤漲0.2% Fed鮑爾瑞士演說「未放鷹」

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數10日早盤小幅上揚，美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍早在瑞士央行發表演說，並未直接針對經濟或貨幣政策發言。路透
美股三大指數10日早盤小幅上揚，美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍早在瑞士央行發表演說，並未直接針對經濟或貨幣政策發言。路透

美股三大指數10日早盤小幅上漲約0.2%，美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍早在瑞士央行發表演說，並未直接針對經濟或貨幣政策發言，只表示為恢復物價穩定必須採取一些「不受歡迎」的政策。

鮑爾在瑞典央行以「央行的獨立性」發表演說，由於他並未「放鷹」，美股盤前期指跌幅縮小。鮑爾這次演說的重點，是將央行在推動綠色經濟領域上畫出一條界線，並保證聯準會不會成為「氣候規範者」。

道瓊工業指數早盤漲76.27點或0.23%，標普500指數漲0.21%，那斯達克指數漲0.25%。費城半導體指數跌0.2%，台積電ADR漲0.56%。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克9日表示，利率應升至5％以上，然後維持不變「很長一段時間」。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）則說，Fed應該會持續升息，但升息步調放緩。

指數 鮑爾 聯準會 道瓊工業指數

延伸閱讀

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

NBA／記恨大兒子被交易！ 老鮑爾：小鮑爾絕不可能去湖人

經濟日報社論／鮑爾堅持鷹派 不和稀泥

美Fed雖如預期升2碼 瑞銀：美股持續反彈條件尚未到位

相關新聞

小摩CEO戴蒙：Fed可能須把利率升到6% 高於市場預期

摩根大通（小摩）CEO戴蒙表示，聯準會（Fed）的升息行動，可能須超出目前市場的預期；不過他也認為Fed可以暫停調升利率...

越南經濟成長率12年新高 學者憂數字未反映真實狀況

根據越南國家統計局，2022年越南國內生產毛額（GDP）成長率8.02%，為12年來最高。但根據自由亞洲電台，一些經濟專...

暖化陰影 2022年氣象史上第5熱

歐盟氣候研究組織「哥白尼氣候變化服務」10日表示，2022年全球仍籠罩暖化陰影，歐洲、中國大陸等地夏季極端高溫，讓202...

美股早盤漲0.2% Fed鮑爾瑞士演說「未放鷹」

美股三大指數10日早盤小幅上漲約0.2%，美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍早在瑞士央行發表演說，並未直接針對經濟或貨幣政策...

一款App養出22種大嘴鳥，日本森永讓小孩吃「巧克力球」，順便學程式設計

森永製菓的「巧克力球」是1967年問世的長銷商品。但2021年4月的營業額和前一年同月比，巧克力球相關商品整體略增1%，三種經典款巧克力球商品減少了14%。

臨時政府解散 委內瑞拉反對派提議初選整合分裂

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多原本希望他自建的臨時政府能把總統馬杜洛趕下台，但隨著臨時政府解散，他現在提議舉行初選以整合分裂的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。