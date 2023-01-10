美股早盤漲0.2% Fed鮑爾瑞士演說「未放鷹」

美股三大指數10日早盤小幅上漲約0.2%，美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍早在瑞士央行發表演說，並未直接針對經濟或貨幣政策發言，只表示為恢復物價穩定必須採取一些「不受歡迎」的政策。

鮑爾在瑞典央行以「央行的獨立性」發表演說，由於他並未「放鷹」，美股盤前期指跌幅縮小。鮑爾這次演說的重點，是將央行在推動綠色經濟領域上畫出一條界線，並保證聯準會不會成為「氣候規範者」。

道瓊工業指數早盤漲76.27點或0.23%，標普500指數漲0.21%，那斯達克指數漲0.25%。費城半導體指數跌0.2%，台積電ADR漲0.56%。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克9日表示，利率應升至5％以上，然後維持不變「很長一段時間」。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）則說，Fed應該會持續升息，但升息步調放緩。