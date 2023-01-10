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比特幣百萬富翁銳減7成 但持有逾1枚比特幣的位址增加

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣百萬富翁人數年減73%。路透
比特幣百萬富翁人數年減73%。路透

比特幣百萬富翁的聲勢一度如日中天，現在卻迅速銷聲匿跡。根據CoinJournal的研究，2022年底比特幣大亨的人數銳減73%。

CoinJournal加密貨幣分析師Dan Ashmore說，「2022年初，有9萬個位址持有價值逾100萬美元的比特幣錢包，時至今日，只剩2.4萬，相當於減少73%」。

大公司接連破產重創加密貨幣業。去年5月Luna和TerraUSD崩跌，引發對多家公司形成災難式影響的信貸緊縮，包括三箭資本（3AC）在內。三箭資本無法償還貸款被迫清算，拖累加密貨幣經紀商Voyager Digital和放貸平台Celsius Network聲請破產保護。接下來上場的是FTX破產風暴。

Ashmore說：「2021年11月，加密貨幣市值3兆美元，比特幣價值到創新高的近6.9萬美元。自那之後，10大加密貨幣崩跌，最大交易所之一竟然是紙牌屋，還爆出其他破產和醜聞。」他補充表示，加密貨幣市值如今大減逾2兆美元，比特幣跌掉四分之三到17,340美元，

Ashmore總結：「近四分之三的比特幣百萬富翁失去其地位，也許最能說明2022年對投資人來說有多醜陋。派對結束，投資人不再夢想靠比特幣資產退休」。

除搖搖欲墜的經濟之外，加密貨幣還必須面對聲望重挫的打擊。CoinJournal引述CNBC民調指出，截至11月，僅8%的美國人對加密貨幣持正面看法。

不過，比特幣比起一年前便宜很多，使得持有逾一枚比特幣的位址，數量大增。進入2022年時，有逾814,000個位址持有逾一枚比特幣，到年底增至978,000個位址，增幅為20%。

比特幣 破產 富翁

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