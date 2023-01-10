油價勁揚1％押注大陸需求提升 金價小幅收漲

國際油價周一（9日）上漲超過1%，因中國大陸重新開放邊境提振了燃料需求展望，蓋過全球經濟衰退疑慮；黃金價格也收漲，受到美元和美國公債殖利率下滑帶動。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油3月期貨結算價上漲1.08美元，漲幅1.37%，報每桶79.65美元。西德州原油2月期貨結算價上漲0.86美元，漲幅1.17%，報每桶74.63美元。

石油經紀商PVM的Tamas Varga說：「中國大陸經濟逐步重新開放將為價格提供額外的、不可估量的支撐。」作為防疫「新階段」的一部分，大陸在周末開放了邊境，這是三年來的首次。大陸政府表示，在國內，預期農曆新年期間將有約20億人次出行，幾乎是去年的兩倍，相當於2019年水準的70%。

根據消息人士和路透看到的文件，中國大陸發布了第二批2023年原油進口配額，今年的總量比去年同期增加了20%。

油價盤中一度上漲4%，但由於遠期曲線仍呈走弱跡象，許多交易員表示77美元附近是賣盤的觸發價。

在周一的反彈之前，這兩大指標原油合約上周的跌幅都超過8%，是2016年以來年初的最大周跌幅。

儘管周一油價反彈，但仍有人擔心，中國大陸遊客的大規模流動可能導致新冠病毒感染再次激增，同時更廣泛的經濟擔憂也揮之不去。

金價小漲

金價在盤中稍早觸及八個月最高後略有回落，最後小漲作收，美元疲軟帶來的提振被聯準會官員重申抗通膨激進立場部分抵消。

現貨黃金上漲0.3%至每英兩1,870.45美元，盤中稍早曾觸及5月9日以來最高的1,881.5美元。

美國黃金期貨結算價報每英兩1,877.8美元，上漲0.4%。

美元接近七個月最低，使黃金對海外買家來說更加便宜。指標美國10年期公債殖利率觸及三周最低。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「利率看起來會繼續攀升。但他們能做的確實有一個極限，市場正在消化這一點。」「我們也看到了一些對避險資產的買盤。從技術上看，黃金看起來有進一步上行的空間，因為我們繼續看到黃金強勢升穿所有這些阻力水準。」

舊金山聯準銀行總裁戴利表示，在即將到來的1月31日至2月1日的會議上，升息2碼或1碼都有可能，但亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表示，在調整利率方面「更加謹慎」是合適的，利率可能會維持在高檔一直到2024年。

貨幣市場的押注顯示，聯準會2月政策會議上升息1碼的機率為75%，預期6月將達到略低於5%的終端利率。

現貨銀下跌0.5%，至每英兩23.69美元，鉑金持穩於每英兩1,090.5美元，鈀金下跌1.8%，至每英兩1,773.25美元。