美元兌歐元跌至七個月低位 市場續押Fed放緩升息

美元兌歐元周一跌至七個月來谷底，市場繼續押注近期經濟數據將促使聯準會（Fed）放緩升息步調，而風險較高貨幣則受益於大陸重新開放邊境。

歐元兌美元周一上漲0.9%，至1.0738美元，上周五上漲1.2%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.9%至103.001。英鎊兌美元升值0.9%，至1.21975美元，在上周五跳漲1.5%後延續漲勢。

瑞典克朗兌美元上漲1.1%，挪威克朗上漲0.9%。

摩根士丹利策略師建議做多歐元兌美元，目標位1.15。美國銀行策略師Athanasios Vamvakidis周一則在報告中寫道，歐元兌美元第1季將最低貶至平價，然後再重拾升勢，預計年底時將在1.10。

高盛策略預計美元已經見頂，但仍可能在未來3到6個月經歷強勢階段。

美元上周五創逾三周最大跌幅，美國經濟數據顯示薪資降溫並且服務業意外萎縮，給聯準會（Fed）放緩升息留下餘裕。

美元在去年第4季創下12年來最大單季跌幅，主要是由於投資人認為，隨著通膨和經濟成長降溫，Fed不會將指標利率目標區間從目前的4.25%-4.50%提高到5%以上。

聯邦基金利率期貨走勢顯示，投資人認為Fed 2月會議最可能的結果是升息1碼（0.25個百分點）。

美國通膨數據將於周四公布，價格壓力前景將成為投資者關注的焦點。

中國大陸在重新開放邊境的同時，繼續取消其嚴格的新冠清零規定。對經濟迅速復甦的樂觀情緒推動大陸離岸人民幣兌美元周一觸及五個月高點。

澳幣升值0.8%，至0.69305美元，觸及8月30日以來的最高價位，而紐元尾盤升值0.5%，報0.6378美元。