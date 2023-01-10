Fed下回只升1碼？兩官員開放看待 但預期利率會超過5%

兩位聯準會（Fed）官員表示，本周四（12日）出爐的最新通膨數據，將協助他們判斷能否在下一次決策會議上把升息幅度縮減至1碼，而非像去年一樣大幅度升息。不過他們也表示，央行在暫停並維持利率水準一段時間之前，可能有必要先把利率升至5%以上。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）向記者表示，如果周四公布的消費者物價指數（CPI）證實最近期就業報告所顯示的降溫，它會更加認真考慮升息1碼並「往那個方向邁進」，「最終我希望我們只升息25個基點（1碼），具體時間取決於出爐的數據」。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在接受華爾街日報採訪時，被問及她傾向見到聯準會1月31日至2月1日會議的升息幅度時，她說1碼與2碼的升息幅度都是她考量的。

戴利和波斯提克一樣，都預期聯準會的政策利率有必要升至5%至5.25%，高於當前的4.25%至4.5%，以便抑制通膨。兩人今年對貨幣政策都沒有投票權。

戴利說，以漸進的步調到達那樣的利率水準，讓人有辦法因應即將來臨的資訊，並考量升息對廣泛經濟造成的滯後效應，但同時「我希望取決於數據，不阻絕50個基點（2碼）的升息」，她將關注本周CPI報告中通膨情勢最頑固的部分是否有改善跡象，即剔除住房價格的核心服務價格。

波斯提克表示：「我們必須堅持住，聯準會致力於解決高通膨問題，因此有必要將利率上調至5％-5.25％，把過剩的需求從經濟中擠出去」。當被問及利率高於5％的時間應該持續多久時，他說：「三個字：長時間。」

波斯提克在演講後告訴記者，他的預測是利率達到峰值後，明年會維持不變直至年底，他的基線情節是2024年也不會降息，以避免聯準會政策「反覆」。

接受彭博調查的經濟學家預期，12月CPI年比增幅將從上月的7.1％降至6.5％。