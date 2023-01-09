去年全球股債齊跌 這國央行虧損破成立百餘年紀錄
瑞士央行（SNB）9日公布，初步估算2022年虧損1,320億瑞郎（1,430億美元），寫下該行成立116年來最慘澹的一年，主因去年全球股債齊跌，導致瑞士央行的資產價值嚴重縮水。
CNBC報導，瑞士央行去年的虧損規模相當於瑞士國內生產毛額（GDP）的18%左右，因此要上繳中央與地方政府的金額以及要配發的股利，都會受影響。該行先前虧損紀錄為2015年所創，當年也僅虧損230億瑞郎。2021年SNB則是交出260億瑞郎的獲利。
去年的虧損幾乎都源自持有的外匯部位，總計達1,310億瑞郎；持有的黃金部位則讓央行獲利約4億瑞郎。
瑞士央行的盈虧會影響到上繳政府單位的金額，而這是該行1906年成立以來第二次無法上繳任何盈餘給中央與地方，不過經營狀況並不會影響該行的貨幣政策，只是瑞士央行有個與其他多數央行的最大不同處，瑞士央行是公開上市公司，半數股權由公共部門持有，其餘則在企業和民間個人手裡。
瑞士央行9日公布的是初估數據，預定3月6日公布最終結果。
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