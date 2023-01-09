陸遊客回來了 泰國高官親往機場歡迎

周一，泰國迎來中國放開新冠防控措施後第一批遊客，伴隨著鮮花和禮物，3名泰國內閣部長由副總理率領親自前往接機，此舉顯示中國遊客對於泰國這個旅遊大國的重要意義，外國遊客中，中國人大概佔到三分之一。周一的這個航班來自廈門。

機場迎候大廳裡，中國遊客收到花籃和禮品袋。懸掛的歡迎橫幅上寫著：「中泰一家人」，「曼妙的泰國永遠歡迎我們的中國家人」。

一名中國遊客對美聯社記者說，「感覺很好，感受到泰國人民的好客之情，以禮物歡迎我們」。問他來泰國干什麼，他說，「吃！玩！欣賞泰國的文化。」

泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在機場對記者說，中國以及其它國家的遊客人數在持續增長，「對泰國旅遊業來說，是一個好跡象，增加收入，推動經濟增長，擴大就業以及其它機會」。

泰國不要求中國遊客出示接種疫苗證明。但就在兩天前，泰國交通部公布了針對境外遊客的入境要求，其中包括出示疫苗證明。該要求等於宣布廢止10月以來的措施，10月份，泰國對境外旅遊取消了幾乎所有防控手段。

不過，泰國衛生部長阿努廷強調，交通部尚保留的唯一規定是，來自有新冠檢測要求的國家的遊客，應出示健康保險證明。大部分人均可滿足這一要求，而且它並不針對中國。

1月8日中國持續了近3年的入境隔離措施宣告結束。估計不久後國外返鄉潮就會掀起。現在的問題是缺少航班。

周一，記者查詢之後發現，國外機場來自中國的航班並未增多，飛行最頻繁的航線是中國和韓國之間。

因中國國內疫情升溫以及取消防控措施，美歐以及東亞很多國家收緊了針對中國遊客的防範措施，要求他們出示48小時內核酸陰性證明。北京譴責這類做法具有歧視性。為不得罪中國，泰國政府強調該國措施針對所有國家的遊客。馬來西亞和印尼對所有入境遊客測量體溫。

周一抵達曼谷的北京遊客王志英（音）說，她在疫情前每年都來泰國，「聽說其它國家的防控措施還很嚴格。如果僅僅對中國人這樣做，那讓人感到很不舒服。泰國很友好，可以辦落地簽證，允許出國後，泰國成為我們的首選。」她說，在曼谷住幾天後，會前往南部海灘。

新冠疫情爆發前，中國每年有1100萬人前往泰國旅遊，而該國的旅遊收入佔GDP的五分之一。泰國旅遊部門原本預測，今年外國遊客的數量可以達到2000萬，但中國放開後，這個數字向上修正成2500萬。他們估計，在今後兩至三年內，國際遊客將達到並超過疫前水平，在2025年泰國甚至可能迎來4000萬外國遊客。

（美聯社等）

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