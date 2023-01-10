聽新聞
test
0:00 / 0:00

維珍九顆衛星 將升空

經濟日報／ 編譯林奕榮／綜合外電

億萬富豪布蘭森（Richard Branson）持股的維珍軌道公司（Virgin Orbit），計劃9日（台灣時間10日凌晨）使用「發射者一號」（LauncherOne）火箭發射九顆衛星。

分析家表示，這將是英國首度由本土進行軌道發射任務，也將是西歐區域首次進行商業衛星的發射，創下歐洲太空發展的新里程碑。此外，「發射者一號」火箭是搭載於波音747型商用機改裝的載台，在空中投放後點火爬升，這種空射火箭搭載衛星進入地球軌道的技術，未來可能成為英國與其他歐、美國家執行商用或軍事太空資產部署的新選項。

英國太空總署（UKSA）副署長安內特表示：「發射者一號提供了更大的系統靈活性和備援性，包括定位、導航和定時等，能迅速讓小型衛星進入近地軌道，部署進行軍用通訊、定位等任務之太空資產，具有民用與軍事的雙重發展潛力。」

全球各國正試圖提升商業太空探索能力，目前主宰該領域的美國億萬豪馬斯克的Space X公司。

布蘭森指出，「發射者一號」是歐洲，特別是英國太空計劃的重大突破。英國在1960年代末和1970年代初曾短暫涉足太空發射活動，當時其「黑箭」（Black Arrow）火箭曾成功執行任務，但之後即告取消。

太空 英國 火箭

延伸閱讀

美衛星殘骸幸未墜落韓國 推測越過朝鮮半島上空

歐盟禁一次性塑膠 英國決加速跟進

準備好了！英國首度發射衛星 由波音747噴射機在高空發射火箭

CZ-7A火箭送實踐二十三號衛星飛天

相關新聞

道瓊早盤漲超過百點 台積電ADR飆逾3%

美國股市9日延續上周五的樂觀氣氛，在紐約早盤開高走高，道瓊漲130點或0.4%，標普500指數漲0.8%，重返3,900...

巴西「政」盪 衝擊金融市場

巴西前總統波索納洛的支持者8日闖入最高法院、國會大廈和總統府，挑戰一周前才就任總統的魯拉的領導地位，政局動盪拖累巴西金融...

高盛大裁員 要砍3,200人

總經逆風開始對各產業造成影響。近來除科技大廠進行裁員外，華爾街各大投銀也紛傳裁員和減薪情事。彭博報導，高盛集團本周將展開...

去年全球股債齊跌 瑞士央行虧損破成立百餘年紀錄

瑞士央行（SNB）9日公布，初步估算2022年虧損1,320億瑞郎（1,430億美元），寫下該行成立116年來最慘澹的一...

美企裁員潮 帶動LinkedIn使用頻率

在美國企業掀起裁員潮之際，社群媒體平台領英（LinkedIn）近來儼然成了遭開除員工的「生命線」，其人氣也隨之攀升，可說...

維珍九顆衛星 將升空

億萬富豪布蘭森（Richard Branson）持股的維珍軌道公司（Virgin Orbit），計劃9日（台灣時間10日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。