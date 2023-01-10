維珍九顆衛星 將升空

億萬富豪布蘭森（Richard Branson）持股的維珍軌道公司（Virgin Orbit），計劃9日（台灣時間10日凌晨）使用「發射者一號」（LauncherOne）火箭發射九顆衛星。

分析家表示，這將是英國首度由本土進行軌道發射任務，也將是西歐區域首次進行商業衛星的發射，創下歐洲太空發展的新里程碑。此外，「發射者一號」火箭是搭載於波音747型商用機改裝的載台，在空中投放後點火爬升，這種空射火箭搭載衛星進入地球軌道的技術，未來可能成為英國與其他歐、美國家執行商用或軍事太空資產部署的新選項。

英國太空總署（UKSA）副署長安內特表示：「發射者一號提供了更大的系統靈活性和備援性，包括定位、導航和定時等，能迅速讓小型衛星進入近地軌道，部署進行軍用通訊、定位等任務之太空資產，具有民用與軍事的雙重發展潛力。」

全球各國正試圖提升商業太空探索能力，目前主宰該領域的美國億萬豪馬斯克的Space X公司。

布蘭森指出，「發射者一號」是歐洲，特別是英國太空計劃的重大突破。英國在1960年代末和1970年代初曾短暫涉足太空發射活動，當時其「黑箭」（Black Arrow）火箭曾成功執行任務，但之後即告取消。