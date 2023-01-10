聽新聞
test
0:00 / 0:00
SpaceX 拚發射百次火箭
火箭發射市場持續擴張，競爭者致力推出新的火箭之際，主宰這個市場的SpaceX公司也正尋求增加火箭發射次數，目標是今年進行100次軌道飛行，比2022年大增64%。
華爾街日報報導，天文物理學家麥克道威爾最新的報告顯示，SpaceX公司去年完成61次發射，已在全球民間企業和政府部門中獨占鰲頭。SpaceX創辦人馬斯克去年8月推文說，希望2023年進行100次軌道飛行，顯然今年飛行次數會比去年激增64%。
去年SpaceX所有的發射任務幾乎全由獵鷹九號火箭執行，僅有11月的一趟國安任務由獵鷹重型（Falcon Heavy）火箭擔綱。美國聯邦航空總署的資料顯示，去年獵鷹九號火箭執行的任務，逾半數是為了部署星鏈網路衛星。
SpaceX公司去年12月表示，獵鷹九號火箭締造單一火箭在一年內的發射次數紀錄，平均每六天就發射一次。
德意志銀行分析師去年9月估算，2022年全球火箭發射市場的規模約為80億美元，到2030年時可望增至350億美元。
麥道威爾的報告指出，2022年全球共進行了180次軌道飛行，遠高於五年前的86次。
數家火箭發射業者試圖推出新火箭。亞馬遜公司已談妥多項火箭發射計畫，去年為旗下的低軌衛星事業柯伊伯計畫，與三家供應商敲定83次發射任務；藍源公司也正在研發新火箭「New Glenn」，原定2022年底首次發射，但因故延後。另外，美國火箭實驗室公司研發的「Neutron」火箭，預計2024年發射。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言