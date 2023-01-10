大宗商品行情 盯兩關鍵

國際銅價9日一度攀抵半年新高，油價也同步大漲，以出口類股為主的英國富時100指數在商品類股帶動下更漲到三年多高點，主要都是受中國大陸重啟國境帶動。展望今年，除了大陸解封的因素，全球大宗商品市場預料還會受美國的貨幣政策所左右，但預料多數商品不太可能漲到去年的水準。

紐約西德州原油期貨9日盤中漲3.3%，報每桶76.2美元。野村證券資深經濟學家大越龍文預測，西德州原油今年將漲到每桶90美元的水準，基於大陸嚴格的防疫政策已告一段落。

大越說：「即便中國經濟復甦緩慢，導致油價下跌，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能也會透過減產來維持油價在每桶70美元以上。」

銅價對中國大陸特別敏感，因全球的銅需求有一半來自該國。倫敦金屬交易所三個月銅期貨，9日一度漲1.9%至每公噸8,753.5美元，鋅和鋁價也至少漲3%。

美國貨幣政策將是另一個預測銅價的和其他大宗商品走勢的關鍵。聯準會（Fed）去年升息使美元走強，從而影響這個市場。