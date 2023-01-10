隨著中國大陸重新開放和美元貶值吸引投資人重返亞洲，亞太股市正朝牛市邁進。在美股上周五大漲帶動下，MSCI亞太指數9日盤中漲1.6%，而從去年10月24日觸及低點以來，已漲逾20%，符合技術指標上進入牛市的定義。

亞洲主要股市9日全面收高，其中以台、韓股漲2.6%，表現最強勁，香港、印度、泰國和菲律賓股市漲幅也有1%以上。而衡量整個區域股市表現的MSCI亞太指數，2023開年迄今漲3.6%，比美股標普500指數多出約兩個百分點。

亞洲匯市9日同樣表現亮眼，主要貨幣兌美元也是悉數升值，最強勁的是韓元，漲幅達2%，其次是泰銖，漲幅達1.6%。在岸人民幣一度漲到6.76元兌1美元，是去年8月中以來最高。DXY美元指數9日跌0.6%至103.1，接近七個月低點。

策略師預估，經過2022年低谷後，亞洲股市將迎來更好的一年，特別是陸股。在MSCI亞太指數權重僅次於日本的陸股，去年11月已開始逐步回穩。

寶盛資本市場高級策略師查納納說：「這波漲勢又快又猛，因此預料看見一些投資人獲利了結，這是很自然的事。有些風險值得注意，例如日本央行的鷹派轉向和企業獲利。儘管如此，亞股2023年表現仍有機會超越全球股市。」