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LinkedIn 變被裁員工「生命線」
在美國企業掀起了裁員潮之際，社群媒體平台領英（LinkedIn）儼然成了遭開除員工的「生命線」，除此之外也變得更有「人氣」。
CNN報導，受近期裁員潮波及的部分領英用戶，紛紛上該平台組成社團，以提供協助、提點簽署離職文件的注意事項、及建立找到新工作的人脈。例如去年11月遭臉書母公司Meta裁員者，就在領英建立了一個超過200人的社團。
研究業者Sensor Tower的最新數據顯示，在2022年，領英應用程式（App）在Google Play和蘋果App Store的下載次數達5,840萬次，比前一年提高10%。領英也說，去年11月提到「有意找工作」的貼文，比前年同期增加22%；另與前年相比，去年用戶新增聯絡人的速度也穩步提高，顯示用戶已變得更活躍。
領英母公司微軟在最新的財報指出，領英去年第3季營收年增率17%。微軟執行長納德拉去年10月也說，擁有8.75億名用戶的領英，用戶互動的熱絡程度為歷來最高，尤其是在國際市場。
社群媒體專家、雪城大學助理教授葛里吉爾說，自從新冠疫情爆發後，用戶使用領英的頻率就隨之上升。
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