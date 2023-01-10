高盛大裁員 要砍3,200人

總經逆風開始對各產業造成影響。近來除科技大廠進行裁員外，華爾街各大投銀也紛傳裁員和減薪情事。彭博報導，高盛集團本周將展開歷來規模數一數二大的裁員行動，預定裁汰約3,200人。上回高盛裁這麼多人，要追溯至2008年金融危機，當時逾3,000人丟掉飯碗，占員工總數近10%。

知情人士透露，高盛料將在本周展開裁員，受影響的總人數不超過3,200人，比日前傳出的4,000人少一些，逾三分之一可能來自核心的交易和銀行部門。路透的消息來源則說，高盛預定周三（11日）開始裁員。

市場傳聞台灣高盛也將受到波及。對此，高盛集團則不做任何評論。目前在台的高盛證券業務以經紀、承銷為主，為外資主要進出的券商之一，以最近一季2022年第4季證券商成交金額來看，高盛證券名列在前十大券商之列，在外資券商中，排名緊跟在瑞銀、美林、摩根大通、摩根士丹利等外資券商後。

針對裁員一事，高盛集團雖不做任何評論，不過據外資圈知情人士指出，過去十年來台灣高盛證券一路採行人力精簡政策，目前在台人數含研究部門、業務單位等已縮減至50人以下。時值總部大舉裁員，預期台灣高盛受波及的影響程度應會非常低。

由於近幾年新增的非前台職位也納入縮編計畫，使得投銀部門這波裁員的幅度有所增加，不過高盛仍計劃繼續招聘，包括在今年稍晚開設常規分析師的課程。

數據顯示，在執行長蘇德巍帶領下，高盛員工總數自2018年底以來躍增34%，截至2022年9月底已超過4.9萬人。高盛每年向來會汰除部分績效不佳員工，在疫情期間卻決定不這麼做，也因而影響了今年的裁員規模。

各項業務成長同步放緩，進軍消金市場成本高昂、加上市場展望充滿不確定性，都促使高盛削減成本。而且，當前市場交易不復熱絡，藉企業併購與籌資以收取的手續費減少，整個華爾街都大受打擊，加上資產價格暴跌，讓高盛另一大收入來源銳減。高盛近年來進軍零售銀行，而這些部門去年累積虧損速度又比預期快，高盛處境因此更艱難。

彭博報導指出，高盛名為「平台解決方案」的新部門，業績遠不如預期。這是去年10月改組而成的新部門，業務涵蓋交易金融、金融技術平台組合，專業貸款機構GreenSky等。該部門稅前虧損預估超過20億美元。