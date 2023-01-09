傳美國正與南韓討論加強對大陸半導體出口限制

集微網消息，美國駐日本大使Rahm Emanuel在接受採訪時表示，美國正在與日本、荷蘭和韓國討論限制對中國的半導體出口，並且需要各方達成協議。

據彭博社報導，Emanuel在日本首相岸田文雄與美國總統拜登擧行會談的近日通過通過電話發表了講話，他強調了韓國和荷蘭與日本合作的重要性，「這兩個盟國將批準一項涵蓋廣泛安全問題的聯合聲明，但晶片行業限製協議的工作仍在繼續。你不僅要通過日本工作，而且你必須通過韓國工作，也必須通過荷蘭工作，這還需要做很多工作」。

據悉，韓國是三星電子和SK海力士兩家世界領先的內存晶片製造商的所在地，而荷蘭有世界上最先進的晶片光刻系統的製造商ASML，日本則為晶片製造商提供必要的機械和材料，在該行業的供應鏈中也發揮著關鍵作用。美國政府希望這三個國家聯合起來，對中國出口採取更嚴格的措施。

Emanuel表示，正在尋求的討論不僅僅是雙邊的，它必須是多邊的。

不過韓國貿易部發言人稱，韓國政府沒有與美國討論參與美國對中國出口的限制。

至於荷蘭和日本的態度，日前有消息稱面對美國限制向中國出售先進晶片技術的壓力，荷蘭正在權衡是否禁止ASML出口製造半導體所需的部分設備；日本經濟產業大臣西村康稔則稱日本將加強與美國的協作，以限制對中國的高科技出口。