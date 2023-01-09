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AI助寫作業 「墮學習」衝擊校園

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

ChatGPT快速完成作文，減輕學生學習負擔。由美國新創公司OpenAI推出的ChatGPT對話機器人能全面提供用戶所需資訊，相當受到亞洲學生的歡迎。對此，專家指出，人工智慧（AI）雖可解決急需資訊問題，但水能載舟亦能覆舟，仍必須謹慎對待。

秒寫一首詩

據《南華早報》報導，ChatGPT是透過AI技術將用戶提出的任何提示產生文字，去年11月推出後風靡網路及社群媒體用戶，因為該技術可快速為數學算數以複雜寫作問題提供答案，幾秒鐘也可寫出一首詩。因此，相當受到印度學生普拉納夫的喜歡。他表示，「我用ChatGPT幫忙寫作文與難寫的理論作業，就像我的助理一樣，這不是作弊。」

多倫多大學副教授布萊恩測試ChatGPT後也對其解答能力驚訝，他表示，「回家作業將成為歷史，因為OpenAI聊天機器人目前比一般MBA還要好，相當驚人。」

改變學習方式

不過，專家認為ChatGPT較適合某些主題，一旦遇到需要學生組織論點以及在議題選擇立場時，就會受到限制。澳洲新南威爾斯大學教授瓦爾許表示，「ChatGPT寫的文章平淡而且平衡，是透過精心設計來提供大家都能接受的答案，對ChatGPT而言，要採取立場或辯論某話題的某一方面非常困難。」

但他也認為，ChatGPT有機會可大幅改變學習，他指出，「試想大家都有自己的個人數學家教，它有無限耐心能提供無限的試題讓我們一一嘗試。」

美國華盛頓大學資訊系教授奇拉格表示，「缺乏正確指導使用此類技術的學生無法掌控或負責任地使用它，ChatGPT聊天機器人的答案仍有常見的問題與偏見。」

公開編碼抓作弊

AI新創公司Hugging Face科學家薩莎·盧喬尼建議，OpenAI應該允許外界瀏覽ChatGPT的編碼，因為如此科學家才能打造真正強大的工具來抓到作弊的內容。

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