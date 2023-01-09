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歐盟禁一次性塑膠 英國決加速跟進

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

蛋糕盤恐成絕響，英國要加速跟上一次性塑膠禁令！英國官員近日證實，該國正著手進行一次性塑膠餐具的禁令。然而，歐盟早已開始禁止一次性塑膠產品，英國環保人士表示，雖然樂見政府禁出相關禁令，但更重要是制定完整的減塑政策、增進資源回收的效率。

英國擬禁塑令

衛報》報導，數據顯示，英國每年使用超過50億個一次性的塑膠餐具，但其中僅約一成被資源回收。對此，英國政府證實，英國將禁止使用所有一次性的塑膠餐具，以減少環境汙染。

自然》指出，包括飲料杯、外食包裝等塑膠製品已是最主要的海洋垃圾。英國環境部長科菲指出，「塑膠叉子需要200年才能慢慢分解，將汙染地球環境長達2個世紀以上」，並指出「英國已經準備要禁止任何一次性塑膠餐具」。

綠色和平組織活動家德爾斯樂觀看待塑膠禁令。但他也強調，塑膠禁令比較像是限制民眾使用，但更重要的是從源頭下手，逐步制定減塑的政策，包含訂定階段性目標、增進回收利用的效率等。

歐盟早已禁止

衛報》報導，不單單是英國，歐盟去年就推動草案，要限制一次性塑膠杯，禁止旅宿產業提供小罐裝的清潔用品，盼能就此減少歐盟產生的垃圾，並進一步加強資源回收的效率。

歐盟於2020年就開始禁止使用常見一次性塑膠製品，包括塑膠餐具、吸管等。但歐盟官員盼能進一步處理外包裝的問題，歐洲平均每年每人生產180公斤的包裝垃圾，如果不採取行動，到2030年會再增加19%。

在歐盟的草案中也要求產品需要符合「可生物降解」的時間，讓消費者知道購買的物品需要多久的時間才能被環境降解，更能進一步打擊廠商透過假研究、不實聲明的「漂綠」行為。

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