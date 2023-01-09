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9成國家高通膨！ 全球53國面臨飢荒

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導

暖化造成糧食短缺，還要算上俄烏戰爭的災難！聯合國糧食及農業組織報告，因全球暖化引起的乾旱與俄烏戰爭，全球通膨與物價上漲，超過7100萬人陷入貧困。2022年下半年中，9成國家的通貨膨脹率超過5%，53個國家和地區正面臨嚴重糧荒，如今因飢荒需要緊急援助的人數可能會攀升到2.22億人。

糧價平均上漲15%

Euronews》報導，根據聯合國糧食及農業組織報告，因全球暖化引起的乾旱與俄烏戰爭因素影響，造成全球通膨與物價上漲，民眾的食品與能源的購買能力下降，超過3個台灣數量的人口（7100萬人）因此陷入貧困。

單2022年一年的糧食價格比起2021年的平均就高了近15%，穀物和植物油價格更創歷史新高。好消息是上個月因為南美洲大豆產量超出預期，加上原油下跌，使食品均價下跌1.9%。

糧農組織首席經濟學家托雷羅說，因為俄羅斯與烏克蘭兩國均是全球小麥與穀物主要出口國，許多主食更接近價格的歷史新高，其中影響較大的地區是非洲、中東與亞洲，居高不下的糧食價格更讓因旱災而鬧糧荒的肯亞、衣索比亞、索馬利亞等東非國家前景雪上加霜。

9成國家通膨過5%

卡達海灣時報》報導，2022年下半年幾乎所有低、中收入的國家都陷入高通膨的狀況，其中9成的中、低收入國家和中高收入國家的通貨膨脹率都超過5%，更有許多國家的通膨率上看兩位數；8成高收入國家受高食品價格通膨的狀況。

根據糧農組織和世界糧食計劃署報告，在53個國家和地區正面臨嚴重糧荒，如今需要緊急援助的人數可能會攀升到2.22億人。專家直言，國際人道組織粗估至少需要再提供50到70 億美元，才能有效幫助受食品和化肥價格上漲所苦的 國家與弱勢家庭。

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通膨 俄烏戰爭 暖化

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