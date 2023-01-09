三小國通膨達20% 歐洲提高利率救通膨

【台灣醒報記者李宗祐綜合報導】

歐洲通貨膨脹率又創新高！近幾個月，歐洲通膨率達到兩位數，愛沙尼亞及拉脫維亞的通膨率更是達到20%。食物短缺、能源缺乏都是主因，而俄烏戰爭進一步讓情況變得更加嚴峻。歐洲中央銀行（ECB）選擇提高利率，以降低通膨對人民帶來的衝擊。

歐元區通膨現況

據《Euronews》報導，歐元區通膨率連兩個月降低，去年12月通貨膨脹的年增率是9.2%，和去年11月的10.1%相比，降低了將近1%，去年十月更有達到過11.1%。即使通膨率逐漸下降，但依舊沒有達到歐洲央行的期望。

據《Euronews》報導，在歐元區的國家之中，又以「波羅的海三小國」的通膨率最嚴峻。拉脫維亞2022年12月的通膨率高達20.7%，和2021年12月時的7.4%相比，上升幅度驚人；愛沙尼亞2022年12月的通膨率也高達17.5%，雖然和同年11月相比，降低了3.9%，但和其他國家比起來仍處於高峰。

戰爭是罪魁禍首

造成歐元區通貨膨脹率居高不下的原因，除了溫室效應讓食物短缺，以及能源危機之外，俄烏戰爭也是其中一個原因。去年2月，歐洲其他地區已經受居高不下的能源價格影響，俄烏戰爭發生後，天然氣的主要生產國俄羅斯更不願輸出能源到歐洲各地，進一步使能源價格飆升。

自新冠疫情爆發以來，全球供應鏈停滯、作物也因供應鏈停滯腐敗、人民搶購日用品，導致日用品的價格持續攀升；也因為烏克蘭和俄國加起來占全球1/3的小麥、大麥以及2/3葵花油的產量，使得俄烏戰爭的發生更加劇通膨的情況。

用利率打擊通膨

與美國聯準會一樣，歐洲央行選擇用提高利率的方式減緩通貨膨脹的衝擊。2022年10月27日，歐洲央行降利率提升至1.5%，是20年來新高。歐洲央行總裁克里斯蒂娜拉加德也表示，歐洲央行將會竭盡一切手段，讓通膨率回到可以接受的程度。

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