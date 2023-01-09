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Beazley首次發行網路巨災債券 分擔駭攻風險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Beazley發行網路巨災債券，引進投資人分擔再保險業者風險。路透
Beazley發行網路巨災債券，引進投資人分擔再保險業者風險。路透

金融時報報導，再保險集團Lloyd's of London旗下承銷部門Beazley已發行第一批網路巨災債券，向投資人開放承銷業發展最快速的領域之一。如果一場網致使保戶申請的理賠超過3億美元，就會啟動這筆4,500萬美元債券的支付機制。

透過新工具，保險公司將能轉移其承擔的風險，為其資產負債表提供些許保護。Beazley執行長Adrian Cox說，新工具可觸及的是「規模數兆美元而非數千億美元的資金池，會是一個避險和成長的途徑」。

巨災債券以浮動利率向投資人支付利息，到期時交還本金，但如果觸發了定義嚴密的條款——觸發條件通常與颶風和其他極端天候事件導致理賠金額高過某一水準有關）——投資人可能損失部分或全部資金。

上述債券的利率並未公開，但Beazley表示，該債券可能在今年或更晚增加分券批次。

尋求報酬的機構投資人向此類與保險有關的債券投入數百億美元，成為承銷商再保險業務的重要來源。

巨災債市先驅投資人、Fermat聯合創辦人John Seo表示，這類交易是讓資本市場的錢進入網路風險領域的重要一步。網路巨災保險債券一直是產業熱門話題，學術家將其視為風險分擔機制，能協助開發日益重要的保險產品。

近年來網路相關的保險理賠激增，每年收受保費大約100億美元，但估計未來幾年可能膨脹到400億美元。假使如此，Cox說，理賠曝險也可能至少增加四倍，有必要利用再保險來吸收風險。

保險 保費 資本市場

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