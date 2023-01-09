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日經：三星衝晶片逆勢投資玩真的 持續向供應商採購

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
日經新聞報導，目前沒有跡象顯示三星放慢晶片投資步調，如今多家供應商表示，三星持續向他們採購新設備。路透
日經新聞報導，目前沒有跡象顯示三星放慢晶片投資步調，如今多家供應商表示，三星持續向他們採購新設備。路透

目前沒有跡象顯示三星放慢晶片投資步調，如今多家供應商表示，三星持續向他們採購新設備。在半導體景氣修正之際，美光、SK海力士等競爭同業紛紛因應市況進行調整，三星即便初估上季獲利銳減近七成，仍不踩下剎車。

日經新聞報導，三星6日公布上季初估財報，去年第4季營業利益比一年前銳減69%至4.3兆韓元（34億美元），比市場預期的減幅38%還大，也是2008年同季以來的最大減幅。

但三星顯然維持其投資計畫。多家供應商表示，三星繼續向他們採購新設備，主要用於先進晶片。三星先前也說，該公司著眼於市場中長期復甦的角度，將繼續為此做準備。

報導指出， 三星對逆勢投資並不陌生。三星引領全球記憶體市場多年，其中一個策略便是，在景氣低迷時進行投資，幫助該公司在景氣好的時候擊敗競爭對手。

景氣低迷時，沒什麼公司與之競爭，三星就能趁機和供應商協商有利於己的價格和交貨時程。而三星迫切希望取得先進的晶片製造設備，在激烈的先進製程競賽中追上台積電

美國強化對中國大陸的管制，讓三星對陸企構成的潛在威脅感到寬心。同時，南韓政府也予以支持，3日再度提議擴大晶片等戰略產業的稅務誘因，將提高大型晶片業者設施投資抵減稅率至15%，高於原先規定的8%。

三星已持續以極快的速度在位於平澤的生產設施擴大生產晶片。在該廠區去年9月宣布已啟用第三座工廠後，如今第四座工廠的結構也接近完成。該園區預期最終將容納六座大型工廠，成為全球最大的晶片製造中心。

半導體 台積電

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