對岸搶吃蘋果：台灣iPhone供應商市占會被更多陸企奪走
財經網站CNBC引述一位投資基金經理人報導，愈來愈多的中國大陸電子製造商可能從鴻海、和碩等台灣同行的手裡搶下市占率。
Kirkland Capital董事長兼執行長Kirk Yang周五上CNBC的Squawk Box Asia節目時表示，陸企組裝iPhone的競爭力愈來愈強。除半導體外，中國大陸幾乎在每個領域都做得佷好，這也就是說：「最終會看到愈來愈多陸企從台灣電子製造商手裡搶走市占」。
根據報導，鴻海正面臨紅色供應鏈指標廠立訊的競爭，後者據稱獲得蘋果轉單，在大陸生產高階iphone 。
鴻海日前公布2002年未經審計的營收創下紀錄，並表示大陸iPhone工廠的產量「基本上恢復正常」。
但為使供應鏈多元化，蘋果近幾周加快將部分生產移出中國大陸，也要求供應商積極規劃，將組裝廠搬去印尼和越南。
英國金融時報引述知情人士報導，立訊一直在昆山的工廠生產少量iPhone 14 Pro Max，彌補鴻海（2317）去年11月以來損失的產量。立訊由一名前鴻海員工於2004年創立，為iPhone和MacBook生產連接線，也生產AirPods。
Yang說，基於兩岸地緣政治緊張局勢，過去五年來，在大陸的台商承受了很大的壓力，他們之中有很多人撤出中國。這是蘋果必須實現多元化的原因。他也補充，美中科技戰也促使企業更快撤離中國大陸。
此外，立訊等陸企在香港更具優勢。Yang說：「他們雇人可能比非陸企業更容易，也能取得更好的稅收優惠。在當地企業學會以更便宜價格做出品質相近的產品之後，他們將搶奪市占。」
日經報導，中國大陸2021年超越台灣 ，擁有全球最多的蘋果供應商。
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