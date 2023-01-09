本周開盤前 五件國際事不可不知

道瓊工業指數上周五（6日）大漲700點，一舉讓美國股市2023年頭一周由黑翻紅，為新的一年締造好采頭。美國上月薪資增幅放緩，服務業呈現兩年多以來首見萎縮，舒緩進一步升息的壓力，但聯準會（Fed）是否果真對抗通膨有成，將由接下來一周公布的通膨數據來驗證。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股漲700點 今年好兆頭

道瓊6日收盤勁揚700點，漲幅2.1%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅也各在2.3%和2.6%，美股三大指數2023年首周以收紅告捷，周線漲幅在0.9%至1.5%間，費城半導體指數上周五大漲4.7%，激勵台積電ADR上漲3.1%，較台北交易股票溢價4.6%，一周下來各漲4.1%和4.8%。

不過，光憑一個數據，不足以使Fed改變心意。因此，美國本周四將公布12月消費者物價指數（CPI），將提供Fed 2月決策會議前另一重要依據。

道富環球投資首席投資策略師阿若尼說：「本周全在於通膨，預料又將是震盪的一周。若每一個新公布數據顯示Fed朝向2%通膨目標，就會被拿來慶祝，若數據否認這點，市場就會消極反應。」

除了CPI之外，本周也將由摩根大通、美國銀行在內的幾家大銀行掀開財報季的序幕。阿若尼指出，業者對於財報的看法，將為財報季定調。

七年最差 油價開年首周跌8%

國際油價上周五（6日）漲跌互見，今年第一周則大跌，兩大原油指標周線均跌逾8%，雙雙改寫2016年來最差開年紀錄；其他能源價格跌得更重，因市場先前憂心忡忡的天氣寒冷、供給短缺等問題並未成真，而經濟衰退的疑慮又讓需求持續壟罩不確定性。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油3月期貨6日下跌0.2%，報每桶78.57美元，紐約西德州原油2月期貨小漲0.1%，收在每桶73.77美元。不過，兩大原油指標周線分別重挫8.6%、8.1%，為2016年以來最差開局。

路孚特Eikon數據顯示，美國天然氣期貨今年首周更崩跌18%，寫下歷來最差開年紀錄，蒸餾油期貨同也重挫12%，為1991年來最差的1月首周表現。蒸餾油消耗量通常因冬季需求而增加。

大陸周日起重開邊境 海外華人可能掀起回國探親熱潮

中國昨天在萬眾期待中重開邊境，取消近三年的入境隔離管制，境外人員憑行前48小時核酸檢測（PCR）陰性證明即可入境，解除動態清零政策的最後一環。海外華人可能將掀起回鄉探親大潮，不過旅遊業要全面復甦或許還需時日。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友向央視表示，到目前為止還沒有發現國內新出現的變異毒株；中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，現階段XBB是不會造成本土大規模的流行。

美財報季開鑼 企業獲利不妙

美國去年第4季上市公司財報季本周開鑼，預料獲利將是2020年來首度負成長，可能澆熄美國去年12月就業報告帶給投資人的股市大漲期望。在此同時，儘管美股去年底重挫，美國企業主管卻未進場逢低承接自家企業股票，顯示內部人士認為股價還沒觸底。

美股財報季將在13日由摩根大通、美國銀行、聯合健保及達美航空等公司率先揭幕，其他上市公司也將在之後的一個半月內陸續公布季報。

FactSet的數據顯示，分析師普遍不看好去年第4季財報，預估標普500指數成分企業獲利將比一年前減少4.1%，為2020年新冠疫情最嚴重時期以來首務下滑；上季營收則看增4.1%至3.7兆美元。

阿里巴巴創辦人馬雲，放棄對螞蟻集團的實控權

根據周六公告，螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權，有效解除馬雲對螞蟻的投票控制權。公告還稱，本次調整不會導致螞蟻集團股東及相關受益人的經濟利益發生變化。

離開互聯網金融江湖的馬雲，雲遊四海，近日再現身泰國曼谷泰拳館，並被曝光在看台上與高手「過招」，架勢不輸人。