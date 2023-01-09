三星看淡今年經營環境

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

三星電子副會長暨共同執行長韓宗熙（Han Jong-hee）表示，在需求疲軟和原物料及物流成本高漲之際，總體經濟挑戰預料將持續一整年。

韓宗熙上周表示：「三星已因為一些惡化的外在因素受到嚴重打擊，例如需求減弱和成本上漲。我認為，在長期的經濟減速和供應鏈風險導致不確定性走高之際，這樣艱困的商業環境今年將持續。」

三星日前公布的去年第4季初估財報不盡理想，預期上季營業利益將比一年前銳減69%至4.3兆韓元（34億美元），部分原因是伺服器客戶、資料中心和手機製造商的晶片需求下滑。

韓宗熙表示，三星將堅定專注在核心事業，以克服眼前愈來愈多的挑戰，「我們將會坦承面對身為科技公司該做的事，透過科技創新，致力為客戶創造價值」。

他也說，三星仍會繼續推動併購交易，儘管這些行動受到一些阻礙。

韓宗熙說，三星的併購行動只是因為許多外在因素而有所延後，包括持續中的俄烏戰爭、中國大陸的防疫封控、美中關係緊張和其他總體經濟挑戰，「在全世界正擺脫新冠疫情並尋求恢復常態之際，我認為可以期待將來會有一些好消息」。

三星上次併購的重大目標，已經是2016年以80億美元收購車聯網業者Harman國際產業公司。今年9月時，市場盛傳三星可能有意加入收購英國晶片設計業者安謀，之後三星電子執行董事長李在鎔也和安謀的母公司軟銀執行長孫正義在去年10月會面。

客戶 俄烏戰爭

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