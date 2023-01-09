前財長桑默斯評估 低利率時代回不去了

美國前財政部長桑默斯表示，他認為美國經濟不會重返低利率環境，並預期今年債市將出現震盪。

桑默斯先前預測，美國可能進入「長期停滯」的低利率環境，但他上周在美國經濟學會（AEA）發表演說時表示，在通膨受抑制後，「我的推測是我們將不會回到長期停滯年代」。

他拿當前經濟環境和二次大戰後相比擬，當時在戰爭接近尾聲時，經濟學家普遍認為經濟可能再次陷入1929年大蕭條後的低迷，但美國經濟在戰後不僅未陷入困境，反而開始起飛，在城郊地區發展的刺激下強勁成長，政府也完成全國高速公路系統和其他大型基礎設施的建設。

他說，在通膨降溫後，利率仍將因為政府在新冠疫情期間大舉發債，而居高不下，且美國與中國大陸的緊張關係將使美國國防支出維持在高點，而經濟往更環保的方向轉型也將推升支出。

同台發表演說的哈佛大學經濟學家羅格夫也認同桑默斯的觀點，「從歷史經驗和邏輯來看，非常低的利率可能不復返」。

桑默斯在接受彭博電視訪問時也警告，債市許多指標以及聯準會（Fed）的長期預測都顯示，市場普遍預期先前壓低通膨的驅動因素將回歸，這個假設可能是錯誤的，當交易員意識到這個假設有誤時，將導致債市在今年陷入動盪，「當我們意識到我們邁入不同型態的金融年代、利率模式也不同後，今年將以（債券殖利率）的『V』型走勢被銘記」。