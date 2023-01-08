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FT：蘋果在印度大舉招聘 最快本季開設首家旗艦店

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
蘋果在印度大舉招聘，最快本季開設首家旗艦店。路透
蘋果在印度大舉招聘，最快本季開設首家旗艦店。路透

英國金融時報（FT）報導，蘋果已開始在印度招聘零售商店員工，並公布填補許多其他職位的計畫，準備最快本季在這個全球第二大智慧手機市場，開設第一家旗艦店。

蘋果公司的職業頁面張貼了12項各類職務，想要填補「印度境內的各種職位」，包括技術專家、業務專家、高級經理、店長和「英才」。

根據此頁面，許多職位的描述直接提及旗艦零售業務，「Apple Store零售店是一個與眾不同的零售環境－專注於提供令人驚嘆的顧客體驗」。

報導並指出，蘋果張貼這12項各類職務，意味著將有數百個職缺，因為一家典型的Apple Store至少有100名員工，而旗艦店最多可有1,000名員工。

Apple網站上的一些職務（例如「市場領導人」）遍及整個Apple Store的管理團隊，這意味著除了已廣為報導的22,000平方英尺旗艦店3月將在孟買開幕外，還有幾間門市正在緊鑼密鼓籌備中。

此外，在孟買和新德里至少有五名員工在LinkedIn上宣布，他們已受聘至尚未宣布的商店。其中一人宣布被任命為「Lead Genius」（一個面向客戶的技術支援角色）；另一人則說，她被任命為高級經理。蘋果在印度的招聘負責人塞凡西（Renu Sevanthi） 在這個社群網站上「祝賀」了這幾項人事宣布。

這次擴張對蘋果來說很重要，因為該公司試圖將製造業務從中國大陸分散出去，並為在印度剛起步的生產業務提供動能。 供應鏈專家說，蘋果有一個「從矽到店面」的宏圖大志，欲掌控客戶體驗的各個層面—從蘋果設計的手機晶片到蘋果商店的零售店員。

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