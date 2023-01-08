快訊

NBA／詹皇過38歲近4戰場均38分 生涯3萬8000分倒數剩35分

經典賽／具列管身分 林子偉ALL IN給中華隊

疫情逐步趨緩 蘋果拓展海外市場

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
蘋果搶攻南亞市場，加速在全球的佈局。(Photo by on Flickr under C.C. License)
蘋果搶攻南亞市場，加速在全球的佈局。(Photo by on Flickr under C.C. License)

瞄準亞洲商機，蘋果公司近期決定加強拓展海外市場！蘋果官網最近出現許多個在馬來西亞工作的職缺，在印度也出現高達140種職缺，顯現對於蘋果來說，疫情即將真正走向結束。除了疫情的因素外，印度本身就是全球第二大智慧型手機市場，更加吸引蘋果深耕。

在亞洲開放職缺

據《Bloomberg》報導，隨著疫情趨緩，各國逐步開放，蘋果公司也開始重新佈局海外。其中包括印度的新德里、孟買、邦加羅爾等城市，以及馬來西亞。

根據《Career at Apple》的資訊，在馬來西亞開放的13個不同職位當中，除了有經理、門市人員外，更有具代表性的「Genius」--售後支援服務人員，代表蘋果不只是想在馬來西亞設立門市販售，更想進一步打造一個營運總部，完善從銷售到售後服務一條龍的消費者體驗。

在印度，光是職缺的類別就有超過140個，職缺的總數更是超過上百個，而在孟買、新德里以及邦加羅爾等大都市，蘋果都有設立據點。除了會像馬來西亞一樣設立營運總部外，更加開供應鏈的職缺，顯現蘋果對印度的野心。

搶攻第二大市場

除了疫情逐漸趨緩的因素外，印度的潛在商機也是一大原因。印度是全球第二大智慧型手機市場，單就2020年，評銷量就比2019年成長了93%。雖然只佔印度手機市佔率的4%，但也可知印度潛在商機之大。

不論其他因素，蘋果拓展東南亞實體店面的策略存在極大商機；就算短期之內又出現類似新冠疫情的極端事件，蘋果也在疫情爆發之時，就達成過關閉全球大部分店面，卻只減少1%銷量的戰績。因此，專家預估，拓展店面的政策將會帶給蘋果更大的營收。

【更多精采內容，詳見

馬來西亞 印度 疫情

延伸閱讀

WPC提出Qi2無線充電規範 將蘋果MagSafer磁吸介面納入設計標準

分析師稱蘋果取消第4代iPhone SE 自製5G連網晶片計畫可能生變

iPhone SE4傳取消生產

馬來西亞新年必買「伴手禮」5選！美祿、白咖啡與蜂巢餅統統都有

相關新聞

疫情逐步趨緩 蘋果拓展海外市場

瞄準亞洲商機，蘋果公司近期決定加強拓展海外市場！蘋果官網最近出現許多個在馬來西亞工作的職缺，在印度也出現高達140種職缺，顯現對於蘋果來說，疫情即將真正走向結束。除了疫情的因素外，印度本身就是全球第二

退休圓夢開咖啡店？ 日投資顧問：債務地獄等著你

上班族退休以後，等到領老年年金通常還有好幾年。60或65歲再就業選擇少，為創造財富也消磨時間，不少人選擇用退休金當老闆。日本投資顧問專家強烈反對從零創業，尤其別碰餐飲業，否則「等待你的會是地獄」，建議退休族不妨跟上潮流，買間公司。

美股上周五大漲700點 今年好兆頭

道瓊工業指數上周五（6日）大漲700點，一舉讓美國股市2023年頭一周由黑翻紅，為新的一年締造好采頭。美國上月薪資增幅放...

七年來最差 油價開年首周跌8%

國際油價上周五（6日）漲跌互見，今年第一周則大跌，兩大原油指標周線均跌逾8%，雙雙改寫2016年來最差開年紀錄；其他能源...

美國麥當勞裁員、拓點 拚轉型

美國速食巨頭麥當勞宣布新的營運策略，將加速設立新門市以滿足需求，並推動成本削減計畫，可能引發新一波裁員。

IBM讓出專利龍頭寶座 三星居冠

握有美國企業最多專利近30年的IBM，在2022年失去專利龍頭寶座，為數十年來首次不是在一年內申請最多專利的公司，顯示這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。