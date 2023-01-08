疫情逐步趨緩 蘋果拓展海外市場

瞄準亞洲商機，蘋果公司近期決定加強拓展海外市場！蘋果官網最近出現許多個在馬來西亞工作的職缺，在印度也出現高達140種職缺，顯現對於蘋果來說，疫情即將真正走向結束。除了疫情的因素外，印度本身就是全球第二大智慧型手機市場，更加吸引蘋果深耕。

在亞洲開放職缺

據《Bloomberg》報導，隨著疫情趨緩，各國逐步開放，蘋果公司也開始重新佈局海外。其中包括印度的新德里、孟買、邦加羅爾等城市，以及馬來西亞。

根據《Career at Apple》的資訊，在馬來西亞開放的13個不同職位當中，除了有經理、門市人員外，更有具代表性的「Genius」--售後支援服務人員，代表蘋果不只是想在馬來西亞設立門市販售，更想進一步打造一個營運總部，完善從銷售到售後服務一條龍的消費者體驗。

在印度，光是職缺的類別就有超過140個，職缺的總數更是超過上百個，而在孟買、新德里以及邦加羅爾等大都市，蘋果都有設立據點。除了會像馬來西亞一樣設立營運總部外，更加開供應鏈的職缺，顯現蘋果對印度的野心。

搶攻第二大市場

除了疫情逐漸趨緩的因素外，印度的潛在商機也是一大原因。印度是全球第二大智慧型手機市場，單就2020年，評銷量就比2019年成長了93%。雖然只佔印度手機市佔率的4%，但也可知印度潛在商機之大。

不論其他因素，蘋果拓展東南亞實體店面的策略存在極大商機；就算短期之內又出現類似新冠疫情的極端事件，蘋果也在疫情爆發之時，就達成過關閉全球大部分店面，卻只減少1%銷量的戰績。因此，專家預估，拓展店面的政策將會帶給蘋果更大的營收。

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