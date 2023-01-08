半導體市況拖累 南韓2023年上半年出口或下降3.7%

上班族退休以後，等到領老年年金通常還有好幾年。60或65歲再就業選擇少，為創造財富也消磨時間，不少人選擇用退休金當老闆。日本投資顧問專家強烈反對從零創業，尤其別碰餐飲業，否則「等待你的會是地獄」，建議退休族不妨跟上潮流，買間公司。

2023-01-08 12:00