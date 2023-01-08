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半導體市況拖累 南韓2023年上半年出口或下降3.7%

集微網／ 集微網

集微網消息，據外媒報導，韓國2022年初步貿易統計數據顯示貿易逆差達到472億美元，為該國過去14年來首次出現逆差，逆差規模也創下亞洲金融危機以來最高紀錄，主要為進口增速遠超出口。

按主要出口項目看，佔出口總額20%的半導體僅增長1%，總額1292億美元，汽車增長16%至541億美元，而顯示器下降1%至211億美元。

按國家/地區劃分，對最大貿易夥伴中國大陸的出口下降4%，至1558億美元，對東南亞國家聯盟出口增長15%至1249億美元，而對美國市場出口增長15%至1098億美元。

韓國央行（BOK）預測，2023年上半年韓國出口將下降3.7%，主要受近期半導體低迷的影響，但下半年或將增長4.9%，全年實現正增長0.7%。

半導體 東南亞

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