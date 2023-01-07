特斯拉股價跌跌不休 市值一度連Meta都不如

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉股價跌勢難止，市值一度跌到比Meta低。 美聯社
特斯拉股價跌勢難止，市值一度跌到比Meta低。 美聯社

美國電動車大廠特斯拉6日早盤股價一度大跌近7.7%，使該公司市值低於臉書母公司Meta，為一年多以來首見。

彭博資訊報導，在2022年，特斯拉市值一度達Meta的近三倍，但6日早盤一度縮水到剩下約3,210億美元，比Meta的3,340億美元低。之後特斯拉股價跌幅收斂，市值也回升至Meta之上，但這兩家公司的業務截然不同，市值此消彼長，意味著投資人對科技巨頭估值和前景的看法再次出現變化。

特斯拉6日宣布在中國大陸調降Model 3和Model Y的售價，顯然是要刺激銷量。特斯拉股價去年全年暴跌65%，在2023年開年後的頭三個交易日已累計下跌10%。相較下，Meta股價去年跌幅也和特斯拉不相上下，但自去年11月的低點至今已翻漲43%，今年來也上漲逾5%；該公司正推動削減成本的措施，包括裁員逾1.1萬人。

然而，特斯拉和Meta去年股價雙雙重挫，已不再是市值1兆美元俱樂部的成員。美股歷來只有六家公司市值突破1兆美元，如今僅剩蘋果、微軟及字母的市值仍上兆。

特斯拉 美股

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