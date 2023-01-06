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美就業市場緊俏程度稍降 道瓊早盤漲逾200點

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數6日早盤齊揚，受美國勞工部盤前公布的最新就業數據帶動。路透
美股三大指數6日早盤齊揚，受美國勞工部盤前公布的最新就業數據帶動。路透

美股三大指數6日早盤齊揚，道瓊工業指數早盤翻升逾400點，隨後收斂至200點，主要受美國勞工部盤前公布的最新就業數據帶動，即上月非農就業人數僅略高於市場預期，同時薪資增幅不如預期，顯示聯準會（Fed）升息打壓通膨的行動正取得進展；投資人預估Fed未來小幅升息的機率升高。

道瓊工業指數早盤漲232.8點或0.71%，標普500指數漲0.49%，那斯達克指數漲0.12%。費城半導體指數漲0.7%，台積電ADR漲約1%。

勞工部6日公布，去年12月非農就業人數增加22.3萬人，比11月的增加25.6萬人（修正後數據）縮減，但高於市場預估的20.2萬人；另外，10月及11月就業人數總共下修2.8萬人。

至於12月平均時薪月增0.3%，低於市場預估值和11月修正值0.4%；比起前年同期上升4.6%，低於預估值5.0%和11月修正值4.8%。

富國銀行宏觀策略主管舒馬克說：「我認為這其實不會大幅改變Fed對世界的看法。對Fed而言，最新數據依然熾熱，因為收入似乎不再像拋物線那樣升高。我認為，這不會改變Fed在下次決策會議的討論。」

指數 Fed 時薪 道瓊指數

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