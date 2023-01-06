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美國去年新車銷量十年最差 車廠審慎樂觀看待今年復甦

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國2022年全年新車銷售量寫下十年來最低水準，汽車製造商希望，這代表車市至少近期內已到達底部，同時審慎樂觀看待2023年的復甦。路透
美國2022年全年新車銷售量寫下十年來最低水準，汽車製造商希望，這代表車市至少近期內已到達底部，同時審慎樂觀看待2023年的復甦。路透

美國2022年全年新車銷售量寫下十年來最低水準，汽車製造商希望，這代表車市至少近期內已到達底部，同時審慎樂觀看待2023年的復甦。

CNBC報導，據汽車產業估計，美國去年新車銷量介於1,370萬至1,390萬輛，比2021年下滑約8%至9%，寫下2011年來最低水準，當年汽車銷售正從經濟大衰退中復甦。

據報導，不同車廠的銷量差距很大，原因是汽車零組件和供應鏈問題在不同時期影響車廠，但與2021年相比，多數車廠新車銷售同步下滑，只有通用汽車（GM）一枝獨秀，去年新車銷量增加2.5%。

與2021年相比，福特、現代以及起亞汽車去年新車銷量均出現低個位數降幅。通用汽車的新車銷售年減9.6%，斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、日產及本田汽車，新車銷售均寫下兩位數減幅，分別是13%、25%及29.4%。

不過，汽車業主管審慎樂觀看待2023年的銷售復甦，儘管仍有衰退疑慮、利率續升及其他經濟擔憂因素。在疫情爆發前，美國每年新車銷量通常超過1,700萬輛。通用汽車和GM預估，美國今年汽車銷售估達1,500萬輛左右，預料比2022年增加約9%。

標普全球行動公司和汽車資訊服務業者Edmunds表示，美國2023年新車銷售估1,480萬輛。另據Cox Automotive，美國今年新車銷售初估1,410萬輛。

豐田汽車北美執行副總裁Jack Hollis 4日在者會中說：「我們審慎樂觀看待未來。在2023年，（銷量）將增加，雖不如我們想像得高，但走在正確道路上。目前車市仍供不應求。」

業者審慎樂觀有兩大原因：一是由於零組件和供應鏈議題，銷售一直處於或逼近衰退水準，代表還有成長空間；二是這幾年疫情期間庫存吃緊，推升消費者和企業需求攀升。

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