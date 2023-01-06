特斯拉陸售價再降逾10% Model Y比在美買便宜近45%

特斯拉周五再次大幅調降Model 3和Model Y在中國大陸的售價，降幅超過10%，同時宣布房車Model S和休旅車Model X的定價。北京當局結束長達10多年來的新能源車補貼政策，迫使特斯拉在內的車廠擴大提供打折優惠以維持銷量，此時正值這個全球最大車市需求放緩之際。

根據特斯拉官網，本土生產的Model Y， 起跳價由去年10月的人民幣28.89萬元降到25.99萬元（37,875美元），創在大陸的新低價位，比起美國官網標示的65,900美元起，足足便宜43%。Model 3則由人民幣26.59萬元降到22.99萬元，比起美國便宜30%。

特斯拉去年已降過價，因為不管是一般或高價市場，競爭都在升溫，比亞迪、小鵬和蔚來電動車，加上保時捷和賓士等國際品牌，都在衝刺銷售。

內裝重新設計改款的Model S定價是人民幣78.99萬元起，而其Plaid版本，特斯拉迄今速度最快的量產車，賣101萬元。Model X定價是人民幣87.99萬元，Model X Plaid賣104萬元。特斯拉說，今年第2季開始交車。

總部在德州的特斯拉仍在大陸車市電動車類的主導品牌。該公司2019年底開始在上海超級工廠組裝本土生產的Model 3，年產能45萬輛，2021年1月開始交付大陸組裝的Model Y。

特斯拉上海廠2022年交車71萬輛，占全球銷售約54%。但12月的交車速度放緩，因設備升級和需求減弱使生產暫停。中國乘聯會最近發布的2022年12月新能源乘用車市場預判顯示，特斯拉中國公司當月批發銷量55,796輛，創五個月新低，較11月大減44.4%，較去年同期也少21%。

大陸原先計劃2020年底前逐步取消對電動車廠和電池供應商的支持，但為因應疫情，該計畫延長到去年12月底。根據路透分析，2022年大陸暢銷電動車成本裡，補貼約占3%到6%。