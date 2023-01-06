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資金流出、裁員、訴訟 加密貨幣業在2023邁向崎嶇路

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加密貨幣業2023年邁向崎嶇路，交易商Genesis將裁員30%並考慮聲請破產保護。彭博資訊
加密貨幣業2023年邁向崎嶇路，交易商Genesis將裁員30%並考慮聲請破產保護。彭博資訊

存款暴跌、裁員和訴訟周四加劇了加密貨幣產業2022年發生的動盪，使其困境雪上加霜。

FTX倒閉及其創辦人班克曼-佛瑞德的刑事訴訟本周對該產業造成沉重壓力。加密貨幣經紀和借貸商Genesis—該公司計劃大裁員工並正考慮聲請破產保護—以及加密貨幣銀行資本公司Sivergate—據傳加密貨幣存款大幅下降—都受到衝擊。

班克曼-佛瑞德被控八項刑事罪名，涉嫌挪用FTX顧客的錢去支持關係企業Alameda Research的避險基金，他周二在法庭提出無罪抗辯。另一位加密貨幣創業家、Celsius Network創辦人兼前執行長Alex Mashinsky周四也遭遇法律戰。

紐約檢方控告Mashinsky隱瞞現已破產的Celsius財務狀況，欺騙投資人。根據訴訟，Mashinsky在2021到2022年間擔任執行長時，Celsius向Alameda提供了大約10億美元的貸款。另有民事訴訟，試圖禁止Mashinsky在紐約從商並要求他支付損害賠償。

Phillips Policy Consulting創辦人Todd Phillips表說：「這是在鳴槍警告類似實體的其他創辦人。」

與此同時，Silvergate周四說，第4季的加密貨幣存款驟降，因為被FTX醜聞嚇壞了的投資人撤出80多億美元，使Sivergate股價大跌約43%。

檢察官周三告訴破產法院，檢方扣押了Silvergate以及FTX巴哈馬業務（FTX Digital Markets）關係企業Farmington State Bank的美國銀行帳戶。

法院資料顯示，Silvergate和Farmington State Bank的帳戶持有約1.43億美元。

Silvergate將裁員40%或大約200名員工以控制成本。為避險基金和資產經理人等提供數位資產的Genesis也計劃削減30%人力，這是不到六個月的第二輪裁員。

Genesis去年11月曾以FTX倒台造成市場動盪為由宣布，旗下加密貨幣貸款部門將停止提供新貸款，也不讓客戶提取資金。

該公司裁員消息最早由華爾街日報報導，該報還說Genesis考慮聲請破產保護。與Genesis合作加密貨幣放貸產品的加密幣交易平台Gemini，以及其他Genesis債權人，都希望找出解決方案，以避免淪落到類似於FTX迅速破產的情況。

與溫克勒佛斯雙胞胎兄弟（Cameron和Tyler Winklevoss）一起創辦的Gemini周一控控Genesis母公司Digital Currency Group執行長Barry Silbert採「惡意拖延戰略」，並要求他承諾在1月8日之前解決值9億美元的有爭議客戶資產。

FTX 破產 資產

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