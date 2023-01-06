Fed「鷹王」看好今年通膨將減緩 未鬆口轉鴿

在美國6日將公布去年12月非農就業人口報告之前，美國聯準會（Fed）有「鷹王」稱號的聖路易聯準銀行總裁博拉德（今年沒有決策投票權）5日表示，在Fed積極升息冷卻經濟下，今年美國通膨高漲之勢可望消退，2023年將是「通膨減緩年」，但維持鷹派論調不變。

博拉德說，Fed貨幣政策決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）已在2022年採取積極行動，2023年也持續計劃升息，這已讓通膨預期降到符合Fed 2%通膨目標的水準，「在2023年，隨著實體經濟回歸常態，實際通膨將跟隨通膨預期的腳步，降到較低的水準」。

但他也說，美國的貨幣政策還沒達到會拖住經濟發展的水準，「政策利率還沒進入可能被視為足夠限制性」的領域，但很快將是如此，「綜合這些因素，可能使2023年成為通膨減緩年」。他的簡報黨顯示，Fed官員預估今年底利率將達5.1%，是足夠抑制通膨的限制性水準。

他被記者問到本月底會議是否偏好再升息2碼、還是縮小到1碼時、只表示決策官員應該儘快讓政策利率進入限制性的領域。

本周也有好幾位官員重申擔心通膨依然太高。亞特蘭大聯準銀行波斯提克（今年沒有決策投票權）5日表示，堧物價壓力出現趨緩跡象，「通膨方面還有很多工作要做」。他認為，通膨還是太高，也仍是美國經濟的最大阻力。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治女士接受CNBC訪問時指出，通膨還是太高，美國利率應該維持在高點，直到2024年。喬治女士今年沒有決策投票權，本月也將退休。