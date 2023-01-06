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好市多上月銷售優於預期 高通膨無阻客戶消費

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
好市多去年12月同店銷售成長優於預期，客流量穩健成長。路透
好市多去年12月同店銷售成長優於預期，客流量穩健成長。路透

美國零售商好市多（Costco）去年12月同店銷售成長優於預期，客流量穩健成長，加上去年年底購物季的電商銷售優於預期，為美國零售商捎來好消息，激勵好市多股價盤後大漲逾2%。

好市多表示，去年12月同店銷售成長5.5%，不僅比11月的4.3%加速成長，也優於市場預估的增加5%。若不計匯率和燃料波動，上月核心同店銷售增長7.3%，也高於11月的4.6%增幅。

好市多在1月1日止的過去五周淨銷售年增7%至238億美元，也高於之前一個月的5.7%增幅。

好市多近來一連串財報都弱於預期，拖累股價去年跌18%，但最新表現暗示去年底的高漲通膨並未勸退消費者的購物意願，在好市多未來幾周將公布上季財報之際，成為好兆頭，有助緩和投資人的憂慮。

彭博資訊分析師指出，好市多上月淨銷售成長7%，全球門市的客流量也增加4.6%，顯示該公司在經濟趨緩時持續展現活力。

若不計燃料價格和匯率影響，好市多上月的美國同店銷售增長6.4%，加拿大成長10.9%，整體其他國際部門增加9.1%。

好市多上月的食品和雜貨成長中間二位數百分點，生鮮食品增加中間個位數百分比，就連非食品的品項也小幅增加，主要受到輪胎、運動用品、服飾、保健及美妝產品的強勁銷售帶動。

此外，Adobe分析公司公布，去年11月1日到12月31日的年底購物季網購支出成長3.5%，達到創紀錄的2,117億美元，也是連兩年超過2,000億美元，更高於Adobe在去年10月預測的2,097億美元，

其中，光是去年11月28日的網路星期一，電商銷售就成長4.6%至113億美元，為最大的網購日，其次為去年11月25日黑色星期五，網購額為91.2億美元。

另據電商詐欺保護系統供應商Signifyd的計算，去年11、12月的電商銷售共比去年同期成長10%。

好市多 電商

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