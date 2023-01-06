美國燃料庫存減少帶動油價上漲 金價則從6個月高點回落

國際油價周四（5日）在連續兩天大跌後反彈，主因美國上周原油和成品油出口大增、燃料庫存下降，提振市場情緒，但交易員仍擔憂經濟情勢，使漲幅受限。最新數據反映美國勞動市場緊俏，意味聯準會（Fed）可能繼續調高利率，導致美元走升，金價則從6個月高點回落。

EIA數據提振油市 但市場仍擔憂經濟

布蘭特原油3月期貨上漲0.85美元，或1.1%，報每桶78.69美元。紐約西德州原油2月期貨上漲0.83美元，或1.2%，報每桶73.67美元。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，上周美國原油和成品油出口增加133萬桶。交易員認為，該數據代表全球對美國石油產品仍有需求，儘管市場擔憂中國嚴峻的疫情將延緩該國經濟復甦的腳步。

油價前兩天大跌，正是市場對全球經濟衰退的擔憂所致，特別是在全球兩個最大的石油消費國美國和中國都出現短期經濟疲軟的跡象。

EIA數據另指出，冬季風暴12月底侵襲美國，導致上周包含柴油和取暖油在內的餾分油庫存下降了140萬桶，遠比市場預期的下降39.6萬桶還多。

金價從6個月高點回落

由於美國強勁的就業數據提高了投資人對Fed升息的預期，金價周四從6個月高點回落。

現貨金價下跌1.2%，至每英兩1,832.89美元，紐約2月黃金期貨下跌1%，收於每英兩1,840.60美元，白銀、鉑金和鈀金全都走低。

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告5日顯示，美國民間企業上月新增聘僱人數達23.5萬人，遠高於市場預期。同日由勞工部公布的上周初領失業救濟金人數，跌到三個月低點，也比市場預期少。數據公布後，美股下跌，美元走強。

芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，美元指數走強對金價構成壓力。他強調，由於勞動市場持續強勁，Fed將在更長時間內保持鷹派立場。

美元升值，讓黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴，而更高的利率往往會對不孳息的黃金造成壓力。

Oanda高級市場分析師表示，金價還沒做好突破1,900美元的準備， 隨著美債殖利率上升和美元反彈，投資人迅速鎖定利潤。他也說，最新一輪經濟數據表明Fed面臨進一步升息的壓力很大，這會不利於黃金上攻的走勢。