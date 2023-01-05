主要市場需求下滑 沙國調降2月銷亞洲油價
知情人士5日透露，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將全面調降2月銷往亞洲的官訂售油價格（OSP），這表明中國大陸確診病例激增之際，沙國石油主要市場需求疲軟。
彭博報導，知情人士表示，Aramco下月銷往亞洲的旗艦油品阿拉伯輕原油售價，每桶將只比阿曼╱杜拜市場平均油價溢價1.80美元，比1月少了1.45美元，中級原油、重原油也各降1美元。Aramco還調降賣給地中海地區的油價。
布蘭特原油期貨本周來下跌7.5％，從去年6月的每桶近125美元跌至不到80美元。利率驟升和強勢美元已衝擊美國、歐洲和中國大陸需求。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）本周預計，全球三分之一經濟體今年將陷入衰退。
儘管如此，許多石油交易商期待油價在第2季反彈，原因是中國大陸新一波疫情屆時有望緩解，且俄羅斯石油供應可能因西方制裁受限。由沙國和俄羅斯領導的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+），上月決議維持當前產量水準不變。該組織預定6月召開下一次會議，但油價波動若太大，仍有可能提早開會。
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