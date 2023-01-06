Fed暗示 今年不會降息

美國聯準會（Fed）上次會議紀錄顯示，官員抗通膨心意堅定，沒有一位與會官員預料今年內降息應屬適當；官員並罕見地警告投資人勿低估Fed會長時間維持高利率的決心。

多位與會者強調，對外溝通時必須明確表示，減緩升息速度並不代表穩定物價目標已達成，或者Fed對通膨必須持續走低的決心有所減弱。

聯準會4日公布去年12月14日的會議紀錄，顯示Fed有意繼續壓縮經濟，以解決物價壓力；他們警告通膨「被證明比預期更持久」。官員們對於去年10月及11月通膨下降表示「歡迎」，但「與會官員普遍認為仍須維持約束性的政策立場，直到後續數據能夠提供信心，顯示通膨持續向2%回降；這可能需要一段時間」。

會議紀錄並指出，官員們了解投資人和其他華爾街人士如何消化Fed的政策溝通。在12月會議之前數周，由於聯邦資金利率期貨交易商賭Fed從緊縮行動撤退的速度比官員的預期更快，因而使金融情勢趨於寬鬆。

多位與會官員表示，減緩升息速度「不代表委員會對達成穩定物價目標的決心減弱，也不應認定通膨正持續走緩」，澄清此點非常重要。官員們並警告，「金融情勢不合理地趨於寬鬆，尤其這如果是因為民眾誤解委員會的反應函數所帶動，將會使委員會恢復物價穩定的努力更加複雜」。

紀錄中並未顯示決策官員是否支持2月會議時將升息幅度從2碼縮小到1碼；不過CME集團預測，升息1碼的機率達到70%。

紀錄也指出，官員最擔心者仍是「通膨展望上升風險」，以及緊縮力道太小。但也有官員擔心升息過當，達到使「經濟活動不必要縮減」的程度。

聯準會大鷹派之一、今年有決策投票權的明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，即使通膨出現下滑跡象，Fed在2023年至少還有1個百分點的升息空間。卡斯哈里4日在Medium.com發表文章稱，「至少在接下來幾次會議上繼續升息是合適的，直到我們相信通膨已見頂」。

LH Meyer經濟學家德瑞克·唐（音譯）表示，「在抗通膨問題上，Fed還沒有看到曙光，」「他們對金融條件寬鬆非常警覺，認為這種寬鬆是不合理的。2月升息幅度應該會傾向於維持50基點不變」。