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美勞動數據優於預期

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

有「小非農」之稱的ADP就業報告和上周初領失業金人數都在5日出爐，顯示美國勞動市場仍比預期強勁、聯準會（Fed）讓勞動市場降溫的舉措成效不彰，這也降低了Fed轉鴿的機率。

據5日公布的ADP就業報告，美國民間企業在12月新聘僱的人數激增23.5萬人，比11月的12.7萬人加速成長，也遠高於市場預估的15.3萬人。製造業新增就業人數僅小幅增加2.2萬人，服務業的聘僱數則激增21.3萬人，單休閒和餐飲旅宿業就貢獻了12.3萬人。

儘管Fed試圖讓美國火熱的勞動市場降溫，但ADP報告顯示就業市場仍意外強勁。該報告說，各產業的年薪比一年前增加7.3%，其中休閒和餐飲旅宿業更勁增10.1%。

在ADP報告公布後，緊接著非農就業報告將於6日出爐，市場預估上月非農就業將增加20萬人，失業率可望穩定保持在3.7%。

另外，美國勞工部5日公布，止於去年12月31日當周的初領失業救濟金人數為20.4萬人，比前一周少1.9萬人，降至三個半月來低點，也比市場預估的22萬人少。

美國 失業率

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