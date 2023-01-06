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IMF副總裁挺緊縮政策
國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，美國通膨尚未「脫離險境」，聯準會（Fed）對抗物價上漲尚未取得最後勝利，應繼續升息。這番話顯然也是在支持聯準會的持續緊縮的立場。
這位IMF第二號人物接受英國金融時報（FT）訪問時表示，儘管去年連番激進升息過後，整體通膨近來已見緩和，她敦促Fed今年繼續調高利率。高萍娜說：「若看勞動市場的指標以及通膨中像服務類通膨這些非常僵固的部分，我認為很顯然通膨問題尚未開始好轉。」她表示，IMF給Fed的建議是「保持（升息）路線」。
近來一系列經濟數據顯示，美國、歐洲在內許多經濟體的通膨似乎已過高峰，反映能源價格從高點回落，家電和中古車在內商品的成本也開始下降。
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