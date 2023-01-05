美股道瓊早盤大跌近400點 勞動市場比預期強勁
美國三大指數5日早盤下跌，道瓊工業指數下跌近400點，原因是儘管聯準會（Fed）激進降息，勞動市場仍意外強勁。
道瓊工業指數跌375.6點或1.1%、標普500指數跌1%、那斯達克指數跌1.3%。費城半導體指數跌1.2%、台積電ADR跌0.6%
有「小非農」之稱的美國ADP就業報告在5日公布，顯示美國民間企業上月新增聘僱人數達23.5萬人，遠高於市場預期。同日由勞工部公布的初領失業救濟金人數也比市場預期低。
摩根士丹利全球投資辦公室資產管理主管羅文加特說，美國勞動部6日公布的非農就業報告，將有助市場一窺勞動市場的全貌，但5日公布的數據顯示就業市場仍保有韌性。
他說，儘管各大企業已大規模裁員，顯示企業已面臨市場壓力，但聘僱能否顯著降溫仍有待觀察。
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